Гендиректор НРА спрогнозировала инфляцию на уровне 5,5–6% к концу 2024 года

К концу 2024 года уровень инфляции будет выше целевого показателя в 4% и составит порядка 5,5–6%. Об этом в интервью «Известиям» заявила гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева.
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