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РИА Новости заявило об отсутствии хороших перспектив продления зерновой сделки

РИА Новости заявило об отсутствии хороших перспектив продления зерновой сделки

Радующих перспектив по продлению сроков действия «черноморской инициативы» сейчас нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на знакомый с переговорами источник.

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