Щёки с луком: людоедка, кормившая сына человечиной, на свободе Елена ГалицкаяУжасающее преступление потрясло жителей Иркутска, когда Олеся Мостовщикова, женщина с видимой проблемной психикой, убила свою подругу и использовала ее тело для жуткой закуски к алкоголю.