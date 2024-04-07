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FTimes

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Щёки с луком: людоедка, кормившая сына человечиной, на свободе

Щёки с луком: людоедка, кормившая сына человечиной, на свободе

Щёки с луком: людоедка, кормившая сына человечиной, на свободе Елена ГалицкаяУжасающее преступление потрясло жителей Иркутска, когда Олеся Мостовщикова, женщина с видимой проблемной психикой, убила свою подругу и использовала ее тело для жуткой закуски к алкоголю.

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