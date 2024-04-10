Киоун о падении Сака в штрафной «Баварии»: «Нойер идет к мячу и вступает в единоборство. Пенальти, однозначно» 

«Арсенал» и «Бавария» сыграли вничью (2:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. На пятой добавленной минуте ко второму тайму вингер «канониров» Букайо Сака, пробрасывая мяч в сторону от вратаря Мануэля Нойера, зацепил его выставленную ногу и упал на газон.
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