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Ваноли о «Спартаке»: «Однажды могу вернуться. Грустно, что пришлось принять выстраданное решение»

– Следите ли за «Спартаком» сейчас? Удивились новости о том, что Леонид Федун его продал? – Конечно, слежу и всегда теперь буду следить.

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