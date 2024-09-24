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Царьград

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Сотовые операторы внедряют блокчейн. Сим-карты будут хранить криптовалюту

Сотовые операторы внедряют блокчейн. Сим-карты будут хранить криптовалюту

В России МТС изучает возможность внедрения блокчейн-технологий в смартфоны.Сотовые операторы по всему миру активно внедряют блокчейн-технологии, интегрируя их в сим-карты.

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