В VK Play Cloud появились The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Animal Crossing: New Horizons, но ненадолго В ...

В VK Play Cloud появились The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Animal Crossing: New Horizons, но ненадолгоВ каталоге облачного сервиса VK Play Cloud без предупреждения (и ненадолго) появились игры Nintendo — приключенческий экшен The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и симулятор жизни Animal Crossing: New Horizons.