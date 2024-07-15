Клиенты заставили Mercedes-Benz инвестировать в бензиновые моторы

Немецкое издание Handelsblatt выяснило подоплёку отказа от стратегии тотальной электрификации. Траты на ДВС планировалось сократить к 2026 году в пять раз, однако структура продаж на ключевых рынках вынудила пересмотреть планы.
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