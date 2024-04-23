Трофейную импортную военную технику привезли на Поклонную гору в Москве

Западная трофейная бронетехника Bradley, Marder и БТР М113, захваченная в зоне специальной военной операции (СВО) доставлена в Москву на Поклонную гору, – сообщает во вторник, 23 апреля, телеканал «Звезда».
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