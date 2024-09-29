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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Радует, что наш футбол вернется в Карабах. Необычно быть арбитром на наших землях, за освобождение которых братья отдали жизни». Судья из Азербайджана Умудлу о матчах в регионе

Арбитр ФИФА Умудлу принимал участие в 44-дневной Второй карабахской войне в 2020 году. «Наш вклад в освобождение земель от оккупации мал по сравнению с военнослужащими, сражавшимися на передовой, и павшими за родину шехидами.

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