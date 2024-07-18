Россия вошла в список 100 стран с самым быстрым интернетом

Наша страна находится на 86-м месте в рейтинге Согласно последним данным рейтинга Speedtest Global Index от компании Ookla, Россия улучшила свои позиции в рейтинге скоростей мобильного интернета, поднявшись с 105-го места на 86-е.
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