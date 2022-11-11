Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на ближайшие выходные

В Приморье объявлено штормовое предупреждение на 12 и 13 ноября. По данным краевого УГМС, в связи со смещением активного циклона вблизи побережья в выходные ожидается ухудшение погодных условий, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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