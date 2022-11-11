Закон, порядок, государство

696 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Борисов
    "Сумасшедшие" деньги идут на выплаты,вот только доживают до ни не все,а кто доживает может безмерно хохотать о своём ...Разом 25 000 рубл...
  • Teodor
    Читаю эту статью  и думаю неужели у "людей", протирающих штаны  депутатских кресел, занимающие места в правительстве,...Партию спецснаряж...
  • Meerflieger
    "...И часто бывает так, что задачки, которые ребенок щелкает как орешки, взрослые не могут решить часами. Давайте про...Любой школьник бу...

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на ближайшие выходные

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на ближайшие выходные

В Приморье объявлено штормовое предупреждение на 12 и 13 ноября. По данным краевого УГМС, в связи со смещением активного циклона вблизи побережья в выходные ожидается ухудшение погодных условий, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх