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Воронежские новости

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Как воронежские родители могут взять отгул на День знаний, рассказали в трудинспекции

Как воронежские родители могут взять отгул на День знаний, рассказали в трудинспекции

С приближением Дня знаний у многих работающих мам и пап возникает закономерный вопрос: как присутствовать на торжественной линейке своего ребенка, не опасаясь прогулов и дисциплинарных взысканий.

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