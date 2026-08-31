Dennis Hopper Starred In A Forgotten TV Series That Adapted Greek Mythology

Dennis Hopper went from playing iconic movie villains to a very different kind of bad guy in this forgotten Greek mythology TV miniseries in 2000.
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