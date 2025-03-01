Захарова после встречи Трампа с Зеленским вспомнила сцену из «Собачьего сердца»

Представитель МИД РФ отреагировала на происходящее кадрами из фильма Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ссору Дональда Трампа с Владимиром Зеленским отрывком из «Собачьего сердца».
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