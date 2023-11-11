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Politico: Байден готовится к «жесткому разговору» с Си Цзиньпином

Politico: Байден готовится к «жесткому разговору» с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден намерен провести с председателем КНР Си Цзиньпином «жесткие разговоры». Американский лидер планирует обсудить с китайским коллегой Россию и Иран, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

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