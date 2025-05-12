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Почему не было великих художниц

Почему не было великих художниц

История европейского искусства в привычном для нас понимании начинается с Джорджо Вазари и его труда: «Жизнеописания прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов», в который входят биографии более ста художников, из которых всего лишь тринадцать — женщины.

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