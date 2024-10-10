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Медвежий угол

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"ГРАНИЦЫ 1991 ГОДА, ЕС И ЧЛЕНСТВО В НАТО": ВУЧИЧ ПОДПИСАЛ ДЕКЛАРАЦИЮ, ОСУЖДАЮЩУЮ ДЕЙСТВИЯ РОССИИ НА УКРАИНЕ

"ГРАНИЦЫ 1991 ГОДА, ЕС И ЧЛЕНСТВО В НАТО": ВУЧИЧ ПОДПИСАЛ ДЕКЛАРАЦИЮ, ОСУЖДАЮЩУЮ ДЕЙСТВИЯ РОССИИ НА УКРАИНЕ

  Lenta.ru Вучич объяснил подписание декларации и высказался о «сербском стуле» Фото: Caitlin Ochs / Reuters Белград смягчил формулировки по введению антироссийских санкций и поддержке мер по военной помощи Украине, указанные в соответствующей декларации по итогу хорватского саммита Юго-Восточной Европы и Украины с участием президента Владимира Зеленского, и внес соответствующие поправки в текст документа.

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Комментарии
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людмила михайлик
Когда их будут бомбить на себя рассчитывайте
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8 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Видать вучичу понравились бомбёжки НАТО в Сербии....Больше...чем Российское плечо...вучич ТРЯПКА...и ГЛУПЕЦ.
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8 час.
t
tatyanadavydkina
То что Вучич дешевая политическая проститутка было известно давно
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7 час.

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