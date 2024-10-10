"ГРАНИЦЫ 1991 ГОДА, ЕС И ЧЛЕНСТВО В НАТО": ВУЧИЧ ПОДПИСАЛ ДЕКЛАРАЦИЮ, ОСУЖДАЮЩУЮ ДЕЙСТВИЯ РОССИИ НА УКРАИНЕ

Lenta.ru Вучич объяснил подписание декларации и высказался о «сербском стуле» Фото: Caitlin Ochs / Reuters Белград смягчил формулировки по введению антироссийских санкций и поддержке мер по военной помощи Украине, указанные в соответствующей декларации по итогу хорватского саммита Юго-Восточной Европы и Украины с участием президента Владимира Зеленского, и внес соответствующие поправки в текст документа.