Политолог Богачева назвала возможные санкции против «СП-2» примером бюрократической инерции

Возможность введения санкций против поврежденного российского газопровода «Северный поток–2» продемонстрировала неспособность европейских институтов грамотно реагировать на изменение геополитической обстановки вокруг украинского кризиса.
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