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Юрист Оленченко: Киев хочет надавить на страны НАТО своими словами о поддержке

Юрист Оленченко: Киев хочет надавить на страны НАТО своими словами о поддержке

Киевские заявление о поддержке вступления Украины в НАТО со стороны 20 стран Североатлантического альянса являются попыткой оказать давление перед саммитом в Вильнюсе.

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