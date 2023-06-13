Bild: В Германии начались крупные международные учения НАТО Air Defender 2023

В Баден-Вюртемберге на юго-западе Германии начались международные учения ВВС Air Defender 2023. Соответствующими данными поделилась немецкая газета Bild.
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