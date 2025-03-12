«Охотились на детей»: Европа закрыла глаза на масштабную резню

В Сирии произошли крупнейшие боестолкновения. Власти утверждают, что борются с остатками вооруженных сторонников Башара Асада, однако очевидцы рассказывают о массовых убийствах мирного населения: христиан и алавитов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии