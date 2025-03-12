Русская весна
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Русская весна

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«Охотились на детей»: Европа закрыла глаза на масштабную резню

«Охотились на детей»: Европа закрыла глаза на масштабную резню

В Сирии произошли крупнейшие боестолкновения. Власти утверждают, что борются с остатками вооруженных сторонников Башара Асада, однако очевидцы рассказывают о массовых убийствах мирного населения: христиан и алавитов.

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Комментарии
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Eduard
Террористы есть террористы,те кто власть оккупировал!
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