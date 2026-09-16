В Аризоне пятилетний мальчик умер в машине, пока родители были на вечеринке

В штате Аризона (США) пятилетний мальчик погиб после того, как его оставили в раскаленной машине, пока родители устраивали вечеринку.
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