Девальвация американских гарантий безопасности на примере Саудовской Аравии

У Саудовской Аравии заканчиваются средства ПВО, и она обратилась за помощью к региональным и западным союзникам, поскольку ее противостояние с хуситами в Йемене затягивается, пишет Associated Press со ссылкой на двух чиновников из стран Ближнего Востока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Британские ракеты...
- Друг Трампа, враг...
- МИД РФ: Россия пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым