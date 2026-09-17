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Девальвация американских гарантий безопасности на примере Саудовской Аравии

Девальвация американских гарантий безопасности на примере Саудовской Аравии

У Саудовской Аравии заканчиваются средства ПВО, и она обратилась за помощью к региональным и западным союзникам, поскольку ее противостояние с хуситами в Йемене затягивается, пишет Associated Press со ссылкой на двух чиновников из стран Ближнего Востока.

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