Девальвация американских гарантий безопасности на примере Саудовской Аравии

У Саудовской Аравии заканчиваются средства ПВО, и она обратилась за помощью к региональным и западным союзникам, поскольку ее противостояние с хуситами в Йемене затягивается, пишет Associated Press со ссылкой на двух чиновников из стран Ближнего Востока.