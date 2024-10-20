Осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев поедет на военную спецоперацию

Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев, который был приговорён к 15 годам лишения свободы, подписал контракт с Министерством обороны и в ближайшее время отправится в зону специальной военной операции на Украине.
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