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Сотни семей в РФ хотят усыновить детей из Донбасса, лишившихся родных

Активную поддержку сейчас получают те, кто родился и рос под звуки взрывов. Ежедневно в Ростовскую область прибывают дети, которые остались без родителей, но уже в ближайшее время они смогут обрести семью, ведь желающих помочь им в России - сотни.

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