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Царьград

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Концерт к 35-летию независимости Армении обошелся в $3,66 млн

Концерт к 35-летию независимости Армении обошелся в $3,66 млн

Праздничный концерт ко Дню независимости Армении в Ереване обошелся бюджету более чем в 1,3 млрд драмов, при этом самые высокие гонорары среди артистов получили Тата, Арман Ованнисян и Ивета Мукучян.

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