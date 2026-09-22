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Дети Есенина и Зинаиды Райх сохранили наследие Мейерхольда после её гибели

Дети Есенина и Зинаиды Райх сохранили наследие Мейерхольда после её гибели

Летом 1939 года в Москве арестовали режиссёра Всеволода Мейерхольда. Примерно через месяц в его квартире в Брюсовом переулке нашли тело жены — актрисы Зинаиды Райх.

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