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Пальчики оближешь: ТОП-3 лайфхака, которые помогут сварить идеальное яйцо пашот

Пальчики оближешь: ТОП-3 лайфхака, которые помогут сварить идеальное яйцо пашот

Есть мнение, что если сварить яйцо пашот, то оно будет иметь отличия по вкусу от яйца всмятку. Правильное приготовление именно этого продукта требует некоторых особых знаний, ведь достичь идеальной кондиции бывает непросто.

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