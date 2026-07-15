Певица Валерия рассказала, что протеин и псиллиум помогают ей поддерживать идеальную фигуру

Певица Валерия рассказала в интервью KP.RU, как ей удается сохранять стройность в зрелом возрасте. По словам артистки, несколько лет назад она начала сотрудничать с нутрициологом, который объяснил ей важность баланса белков, углеводов и клетчатки в рационе.