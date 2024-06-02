Призовой фонд чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага» сформирован московскими рестораторами

Самый продолжительный в мире фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» стартовал 1 июня. Главная фишка фестиваля — возможность организовать мероприятия в рамках фестиваля, которая также предоставлена москвичам, различным организациям и предпринимателям.