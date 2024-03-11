Расчёты гранатомётов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7В совершенствуют свои навыки на полигоне в Приморском крае

В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие отрабатывают тактические приёмы в ограниченных условиях для стрельбы, при этом выбирают правильную огневую позицию, скрытно перемещаются к ней, а также ведут наблюдение и разведку, рассчитывая расстояние до цели.
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