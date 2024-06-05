В жилом районе Донецка появилась "дорога смерти", где ВСУ регулярно бьют по гражданским

В столице ДНР возникла "дорога смерти", бомбить которую ВСУ регулярно посылают свои беспилотники.Только за последние пять дней на улице Бирюзова, которая соединяет Петровский и Кировский районы Донецка, украинские военные с помощью беспилотников уничтожили четыре гражданских автомобиля.