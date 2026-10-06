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СахПресс

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КамАЗ перевернулся на Курилах: водителя зажало в кабине

КамАЗ перевернулся на Курилах: водителя зажало в кабине

Серьезная авария произошла на Итурупе. На 19-м километре дороги Курильск — Буревестник перевернулся КамАЗ, водитель оказался зажат внутри искореженной кабины.

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