В Госдуме напомнили Мерцу деталь поражения Германии во Второй мировой войне

Депутат Государственной думы от Республики Крым Леонид Ивлев напомнил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, не упомянувшему о роли СССР в борьбе с нацизмом, про декларацию о поражении Германии во Второй мировой войне, подписанной Советским Союзом.