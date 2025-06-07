Депутат Государственной думы от Республики Крым Леонид Ивлев напомнил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, не упомянувшему о роли СССР в борьбе с нацизмом, про декларацию о поражении Германии во Второй мировой войне, подписанной Советским Союзом.
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