Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Эр-Рияд пылает, шейхи в панике, Иран шлет вежливый ультиматум

Эр-Рияд пылает, шейхи в панике, Иран шлет вежливый ультиматум

Почему вооруженная до зубов саудовская армия оказалась беспомощной перед хуситами Хуситы второй день подряд утюжат ключевые объекты богатейшей монархии мира.

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Новый комментарий от пользователя
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Aлександр Иванов

Невольно возникает вопрос-эти нищие,в тапочках,необразованные в массе хуситы дают жару богатейшей стране. Ничего не боясь! А как же мы,вернее наши чинуши от власти-почему они всего боятся?? Или их,за одно место, кто-то держит?!