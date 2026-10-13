Эр-Рияд пылает, шейхи в панике, Иран шлет вежливый ультиматум

Почему вооруженная до зубов саудовская армия оказалась беспомощной перед хуситами Хуситы второй день подряд утюжат ключевые объекты богатейшей монархии мира.
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Молодцы!
Я не понял, они потребовали вывода американских баз, или не вмешательства в дела других стран????
Невольно возникает вопрос-эти нищие,в тапочках,необразованные в массе хуситы дают жару богатейшей стране. Ничего не боясь! А как же мы,вернее наши чинуши от власти-почему они всего боятся?? Или их,за одно место, кто-то держит?!