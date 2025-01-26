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Спички - не игрушка

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  • Гулька
    Неужели эта жирная пробандеровская су..а кому-то интересна?Лолита Милявская ...
  • олег яковук
    А зачем нам до нее доплевывать. Она сама уже подставилась с голой вечеринкой и со словами про масколей.Лолита Милявская ...
  • Karmadon
    Беснуйтесь, беснуйтесь... До Лолиты вам не доплюнуть, даже если на табуретку вскарабкаетесь.Лолита Милявская ...

Россия готова к переговорам по Украине: Путин сделал важное заявление

Россия готова к переговорам по Украине: Путин сделал важное заявление

БлокнотРУ Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал о подходе к выстраиванию отношений с администрацией президента США Дональда Трампа в период его пребывания у власти.

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