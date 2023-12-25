Экс-защитник «Динамо» Заурбек Плиев может вернуться в «Аланию». Там играет его брат Константин

Владикавказцы не прочь подписать 32-летнего защитника зимой, сообщает «ФНЛ с Ильевым». В «Алании» экс-игрок «Динамо» может воссоединиться со своим младшим братом Константином, с которым они вместе выступали за «Уфу» в прошлом сезоне.