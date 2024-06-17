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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Васильев сделал прогноз на матч Украина – Румыния с коэффициентом 4.05

Илья Васильев сделал прогноз на матч Украина – Румыния на Евро-2024. Автор Спортса предложил поставить на победу Украины и «обе забьют» за 4.

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