В Архангельской области продолжают открываться центры общения для старшего поколения

В Архангельской области продолжается развитие социальной инфраструктуры для пожилых людей. На базе клиентской службы регионального отделения Социального фонда России (СФР) в Верхней Тойме открылся новый центр общения для старшего поколения.
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