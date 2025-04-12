Тренер "Спартака" Станкович удивился, что Медина пошел бить пенальти "Динамо"

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович после поражения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от махачкалинского "Динамо" заявил, что Хесуса Медины не было в списке штатных пенальтистов перед этим матчем.
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