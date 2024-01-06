Кому из новосибирцев ждать роста зарплат в 2024 году, а кому нет

Для работников ряда сфер индексация в наступившем году не предусмотрена.В Новосибирской области с 1 января выросла зарплата у работников сфер образования, здравоохранения и сотрудников правоохранительных органов.
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