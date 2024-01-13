Россиянам дали совет по покупке валюты в 2024 году

В текущем году россиянам стоит покупать валюту страны, в которую планируется поездка, или имеющую хождение на ее территории, посоветовал кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.
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