Азаров: улыбки и рукопожатия политиков ЕС с Зеленским оказались лишь картинкой

Поддержка украинского лидера Владимира Зеленского, улыбки и рукопожатия со стороны представителей европейского истеблишмента оказались лишь красивой постановочной картинкой, которая не имеет отношения к реальности.
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