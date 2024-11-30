The Thing: Remastered содержит более 1500 изменений кода, менее обременительную сложнос...

The Thing: Remastered содержит более 1500 изменений кода, менее обременительную сложностьРемастер классики 2002 года от Nightdive Studios сделал систему HP “более щадящей”, а также добавил больше пакетов здоровья и боеприпасов.
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