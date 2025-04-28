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В России могут ввести уголовную ответственность для дропперов

В России могут ввести уголовную ответственность для дропперов

Правительство разработало поправки к статье 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей.Правительство разработало поправки к статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), которые устанавливают уголовную ответственность для дропперов — людей, передающих свои банковские карты или наличные мошенникам за вознаграждение.

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