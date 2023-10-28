Планета проживёт без России, но рухнет без Евросоюза – Лукашенко

Владимир Аверков

а что не так?...хороший или плохой,но,действительно столб...если он рухнет,десятки миллионов беженцев хлынут к нам....а оно нам нужно?.....пусть там варятся сами...поэтому Россия заинтересована в сохранении гейропки....в каком виде-это другой вопрос...Дипломатия,мать её ети...