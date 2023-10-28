Политнавигатор Президент Белоруссии Александр Лукашенко является «ярым сторонником» сохранения Евросоюза.
Планета проживёт без России, но рухнет без Евросоюза – Лукашенко
Комментарии
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Андрей
многовекторный наш...
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3 д.
Владимир Аверков
а что не так?...хороший или плохой,но,действительно столб...если он рухнет,десятки миллионов беженцев хлынут к нам....а оно нам нужно?.....пусть там варятся сами...поэтому Россия заинтересована в сохранении гейропки....в каком виде-это другой вопрос...Дипломатия,мать её ети...
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3 д.
Валерий Евстафьев
Опять Бацьку лошадь понесла не в ту степь. Евросоюз - штат США, который нежалко потерять в борьбе с Россией.
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3 д.
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