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Дидье Дешам: «Цель Франции на ЧМ-2022 – попасть в 1/8 финала»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о цели на ЧМ-2022. «У нас есть две серьезные потери – Канте и Погба.

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