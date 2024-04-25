Критическая точка: в ближайшие недели ВСУ потеряет важные позиции Ольга ВайленкоВ ближайшие недели ситуация на востоке Украины может достичь критической точки, предупреждают мировые СМИ, ссылаясь на аналитиков и экспертов в области военной стратегии.