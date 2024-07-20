Чистые Игры объединяют национальности и страны: Молдаване отправились на экологический слет

Слёт координаторов Чистых Игр – ежегодное событие, объединяющее организаторов этого масштабного экологического проекта, чтобы научиться собирать мусор играючи, а также поделиться опытом и строить планы на будущее.
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